Atos Deutschland: Chefwechsel beim IT-Dienstleister

Der Aufsichtsrat von Atos in Deutschland muss der Personalie am 19. März noch zustimmen. „Wir können bestätigen, dass Ursula Morgenstern zum neuen CEO von Atos Deutschland ernannt wurde“, heißt es aus der hiesigen Niederlassung mit Hauptsitz Essen auf Anfrage. Atos Deutschland ist mit Erlösen von 1,9 Milliarden Euro die umsatzstärkste Geschäftseinheit von Atos in Europa und beschäftigt hierzulande rund 12.000 Mitarbeiter.