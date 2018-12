IT-Dienstleister IBM verkauft Teile von Software-Geschäft nach Indien

BangaloreIm Rahmen seiner Neuausrichtung verkauft der weltgrößte IT-Dienstleister IBM Teile seiner Software-Sparte nach Indien. Der Verkauf an die indische Software-Firma HCL bringe dem US-Konzern 1,8 Milliarden Dollar, teilten die Unternehmen mit. Nach Reuters-Daten ist es der größte jemals getätigte Zukauf eines indischen Technologie-Unternehmens. An der Börse kam die Akquisition nicht gut an. Die HCL-Aktie gab 7,7 Prozent nach und fiel auf den niedrigsten Stand seit fünf Monaten.