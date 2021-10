IT-Dienstleister Kyndryl Aufspaltung: 6500 Mitarbeiter verbleiben bei IBM Deutschland

Im Zuge der Aufspaltung hat IBM Deutschland den Ende 2020 von der WirtschaftsWoche vermeldeten Abbau von 2300 Stellen abgeschlossen – das entspricht gut einem Viertel der 10.000 Beschäftigten vor der Aufspaltung. Der Großteil davon lief über Freiwilligenprogramme und Altersteilzeit; in einer niedrigen zweistelligen Zahl hat IBM laut Aussage aus Gewerkschaftskreisen Kündigungen ausgesprochen. Ob IBM hierzulande nun über die bereits gestrichenen Stellen weiter Arbeitsplätze abbauen will, wollte das Unternehmen auf Anfrage nicht kommentieren, ebenso wenig die konkreten Mitarbeiterzahlen.



