IT-Experte als Ausbildungsberuf Warum Softwareentwickler ohne Studium eine gute Wahl sind

Einige Unternehmen haben erkannt, dass in der hohen Zahl von Studienabbrecher ein enormes Potenzial liegt. Sie heuern genau diese verhinderten ITler an - und bilden sie einfach selbst aus. Das ist formal gar nicht so kompliziert, denn in Deutschland gibt es gleich vier Ausbildungsberufe im IT-Bereich: den mathematisch-technischen Softwareentwickler, den Fachinformatiker, IT-Kaufmann und den IT-Systemelektroniker. In diesen vier Berufen starten jährlich insgesamt um die 17.000 Auszubildende neu in die Ausbildung. Das sind immer noch wenige im Vergleich zu den 40.500 Experten, die der deutschen Wirtschaft fehlen.