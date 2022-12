IT-Gehälter 2022 Bis zu 140.000 Euro: Was Softwareentwickler verdienen

Zum anderen kommt es auch auf die Technologie an, die Softwareentwickler beherrschen. Beispielsweise macht es einen großen Unterschied, ob Softwareentwickler auf Security-Anwendungen oder die Programmiersprache Python spezialisiert sind. „Der Bedarf im Bereich Security wächst in den letzten Jahren so schnell, dass es sehr schwer ist, erfahrene Spezialisten zu finden“, erklärt Gregory Tomasik, Gründer von Germantechjobs. Softwareentwickler im Bereich Security verdienten im Schnitt 78.000 Euro, in der Spitze sogar 140.000 Euro.