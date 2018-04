IT-Konzern: Azure und Büro-Software sorgen bei Microsoft für Gewinnsprung

Die Sparte mit den intelligenten Cloud-Lösungen, bei denen Dienste und Software aus dem Netz bereitgestellt werden, ist inzwischen fast genauso groß wie die Bereiche, in denen das angestammte Microsoft-Geschäft aufging. Im vergangenen Quartal wuchs ihr Umsatz um 17 Prozent auf 7,9 Milliarden Dollar. Im März kündigte der Konzern an, das Geschäft mit Cloud Computing in Deutschland ausbauen zu wollen.