 IT-Konzern: Chinesischer Internetriese Tencent will Investitionstempo beibehalten

HongkongDer chinesische Internetriese Tencent will sein rasantes Investitionstempo nicht verlangsamen. Ziel sei es, sich im laufenden Jahr trotz des zunehmenden Wettbewerbs und der Wirtschaftsabkühlung in der Volksrepublik ähnlich stark an anderen Firmen zu beteiligen wie 2018, kündigte Präsident Martin Lau am Mittwoch laut einem Reuters vorliegendem Redetext auf einer geschlossenen Investorenkonferenz in Peking an. Vergangenes Jahr sei im Hinblick auf Börsengänge mit 16 Neuemissionen von Tencent-finanzierten Firmen ein Rekord aufgestellt worden.