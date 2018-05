Den Stellenabbau hat das Unternehmen meist durch Verkäufe von Sparten und Auslagerungen vollzogen – so wie auch in diesem Jahr: Aktuell sinkt die Zahl der IBM-Beschäftigten in Deutschland nämlich weiter. Wie die „WirtschaftsWoche“ bereits Mitte März berichtet hat, will IBM Deutschland Teile der Service-Sparte mit mehreren hundert Beschäftigten an den IT-Dienstleister Bechtle verkaufen.