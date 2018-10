IT-Riese Microsoft setzt Kooperation mit Pentagon trotz Einwänden fort

Microsoft will die selbst in der eigenen Belegschaft umstrittene Kooperation mit dem Pentagon fortsetzen. Zwar gebe es unter Mitarbeitern Bedenken über Negativfolgen der Fortschritte bei der künstlichen Intelligenz, räumte Konzernpräsident Brad Smith am Freitag in einem Blogeintrag ein. Doch habe sich das Unternehmen entschlossen, die Technologie dem Justizministerium auch weiterhin bereitzustellen, da das Heimatland aus seiner Sicht ein starkes Militär mit der besten Ausstattung haben sollte.