Jahreszahlen Für SAP-Chef Christian Klein ist die Schonzeit abgelaufen

Andreas Wolf, Analyst in der Research-Abteilung der Hamburger Privatbank M.M. Warburg, verwies auf die guten Aussichten im Vergleich zu wichtigen Wettbewerbern: „In der Cloud wächst SAP derzeit sogar stärker als die reinen Cloud-Konkurrenten Salesforce oder Workday“, schrieb Wolf in einer Vorabanalyse. Auch das Kerngeschäft mit Unternehmenssoftware profitiere nun von dem Wechsel in Richtung Cloud. Zudem scheinen die derzeitigen wirtschaftlichen Verwerfungen SAP sogar ein Stück weit zu helfen: So hätten viele Unternehmenskunden nach dem Ende der Coronapandemie ihren Investitionsschwerpunkt verschoben und konzentrierten sich nun auf Softwarelösungen, die gegen den Inflationsdruck helfen – etwa zur Produktautomatisierung oder für mehr Effizienz in der Logistik. „SAP registriert hier eine besonders große Nachfrage trotz – oder genauer: wegen des gedämpften wirtschaftlichen Ausblicks“, so Wolf.