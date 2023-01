Jahreszahlen Für SAP-Chef Christian Klein läuft die Schonfrist ab

Wenig verwunderlich, dass Börsianer und Marktbeobachter mit Spannung auf die SAP-Jahrespressekonferenz am Donnerstag in Walldorf blicken: „Wendepunkt bei Wachstum und Marge in Sicht“, schreibt Knut Woller, Aktienanalyst von Baader Helvea Equity Research in München, in einer Vorabanalyse zu den Q4-Zahlen von SAP. Bei der LBBW äußert man sich fast wortgleich: Seit sechs Quartalen in Folge schrumpfe im Jahresvergleich die operative Marge. „Der Wendepunkt bei der Margenentwicklung scheint nun bevorzustehen. Schon im abgelaufenen vierten Quartal könnte es unseres Erachtens zu einem Margenplus reichen“, sagt LBBW-Analyst Mirko Maier der WirtschaftsWoche. „Wenn nicht, wären zumindest wir enttäuscht.“