Japanischer Elektronikkonzern: Panasonic will in China Batteriezellen für Tesla bauen

TokioDer japanische Elektronikkonzern Panasonic erwägt eine gemeinsame Batterieproduktion mit dem Elektroauto-Hersteller Tesla in China. „Wie berichtet, könnte Tesla in Zukunft eine komplette Fertigung in China aufbauen – und wir könnten gemeinsam produzieren“, sagte Panasonic-Chef Kazuhiro Tsuga am Donnerstag.