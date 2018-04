Japanischer Konzern: Toshiba weist Berichte über Stopp von Verkauf der Chip-Sparte zurück

Toshiba war durch die Insolvenz seiner US-Atomsparte Westinghouse in finanzielle Schwierigkeiten geraten und hatte den Verkauf verschiedener Unternehmensteile angestoßen, um wieder Geld in die Kasse zu bekommen. Nach monatelangem Ringen hatte Toshiba im September Bain Capital als Käufer für seine Chipsparte gewonnen, die immer noch den Großteil der Gewinne des Gesamtkonzerns einfährt. Toshiba braucht die Einnahmen aus dem Verkauf aber nicht mehr so dringend, nachdem er durch eine Kapitalerhöhung mehr als fünf Milliarden Dollar einsammelte. Manche Investoren halten den vereinbarten Preis von 18 Milliarden Dollar auch für zu gering und fordern Nachverhandlungen.