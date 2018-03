LinkedIn eröffnet in Berlin zweiten Standort in Deutschland

Die deutsche Niederlassung des amerikanischen Jobnetzwerks LinkedIn will in Berlin seinen zweiten Standort in Deutschland eröffnen. Das erfuhr die „WirtschaftsWoche“ aus Unternehmenskreisen. Den Plänen zufolge soll das Berliner Büro in der zweiten Hälfte dieses Jahres starten; dazu wollen die Amerikaner rund 20 Mitarbeiter neu einstellen.