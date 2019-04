Es ist noch nie ein CIO rausgeschmissen worden, weil er SAP gekauft hat. Wie überzeugen Sie Ihre Kunden, stattdessen auf Infor zu setzen?

Naja, ob das wirklich so ist gilt es zu überprüfen. In den Neunziger Jahren war das sicherlich so. Es stimmt aber schon, dass wenn wir in so einen Auswahlprozess einsteigen, dann gibt es immer zwei Abteilungen, die wir besonders überzeugen müssen: Die Finanz- und die IT-Abteilung. Viele sehen es ja auch als Karriereschritt: Wer SAP Finance beherrscht, ist praktisch für jedes Unternehmen in Deutschland interessant. Andererseits stehen viele IT- und Finanzchefs heute vor den Scherben ihrer Entscheidungen von vor zehn Jahren – und zugleich vor der Herausforderung der digitalen Transformation. Die Geschäftsmodelle wandeln sich also dramatisch. Jetzt schauen sie auf ihre IT und fragen sich: Wie soll ich das mit diesem Software-Moloch schaffen?