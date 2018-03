John Cryan auf der SXSW: Deutsche-Bank-Vorstand muss erneut auf Boni verzichten

Technologie ist ein immer wiederkehrendes Thema für John Cryan. Schon 2015, kurz nach seinem Amtsantritt, hat er angeordnet, die IT-Systeme der Bank komplett zu modernisieren. Im vergangenen Herbst kündete er an, dass neue, leistungsstarke Software-Programme Mitarbeiter mit repetitiven Aufgaben in Zukunft ersetzen könnten – und das im großen Stil. 2018 will das Institut ein digitales Angebot starten, das sich speziell an Millennials richtet.