Vodafone will Unitymedia von Liberty Global übernehmen

Vodafone will große Teile des britischen Breitbandanbieters Liberty Global kaufen, darunter auch den deutschen Kabelnetzanbieter Unitymedia mit 7,2 Millionen Kunden. Die beiden Konzerne einigten sich laut Angaben von Vodafone auf einen Kaufpreis von 18,4 Milliarden Euro. „Wir bauen 25 Millionen Gigabit-Anschlüsse für 50 Millionen Menschen bis 2022. Das ist gut für den Verbraucher. Gut für den Wettbewerb“, sagte Vodafone-Deutschland-Chef Hannes Ametsreiter am Mittwoch. Vodafone setzt sich damit große Ziele: Schon in vier Jahren will der Konzern zwei Drittel aller Deutschen mit Gigabit-Geschwindigkeiten versorgen.