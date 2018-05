Anfang Februar hatte Vodafone bereits erklärt, mit dem Unitymedia-Mutterkonzern über den Kauf von Kabelbeteiligungen zu sprechen. Im Fokus: Märkte, in denen beide Firmen vertreten sind. Das ist in Deutschland mit der in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg tätigen Unitymedia der Fall. Außerdem in der Tschechischen Republik, Ungarn und Rumänien. Deutschland ist für Liberty Global nach Großbritannien der zweitgrößte Markt. Im vergangenen Jahr steigerte Unitymedia den Umsatz um vier Prozent auf 2,4 Milliarden Euro.