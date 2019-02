 Kabelnetzbetreiber: Telekomkonzern Sunrise will Schweiz-Geschäft von Liberty Global kaufen

ZürichDer Schweizer Telekomanbieter Sunrise will den Kabelnetzbetreiber UPC für 6,3 Milliarden Franken (gut 5,5 Milliarden Euro) übernehmen. Sunrise und die amerikanische UPC-Muttergesellschaft Liberty Global befänden sich in fortgeschrittenen Verhandlungen für eine mögliche Transaktion, wie Sunrise in der Nacht auf Mittwoch mitteilte.