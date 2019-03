Karibikstaat: Kuba plant 4G-Netz für Mobiltelefone

HavannaRund drei Monate nach der erstmaligen flächendeckenden Einführung mobilen Internets hat Kuba angekündigt, bald auch ein 4G-Netz freizuschalten. Der Dienst werde rund 10.000 Nutzern mit hohem Datenverbrauch in einem Gebiet um die Hauptstadt Havanna angeboten, teilte der staatliche Mobilfunkanbieter ETECSA am Donnerstag mit. Das 3G-Netz sei nur wenige Monate nach der Markteinführung bereits an der Grenze der Kapazität angelangt. Die benötigten Antennen seien installiert.