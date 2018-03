Karrierenetzwerk: Woher die zwei Millionen neuen Xing-Nutzer kommen

Das weiß auch Vollmoeller: „Eine Nutzerzahl von 20 Millionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz bis 2020 bleibt unser Ziel. Wenn der Markt irgendwann einmal gesättigt sein sollte, auch dann hat XING immer noch sehr großes Wachstumspotenzial, etwa durch neue Produkte und Dienstleistungen.“

So sorgt Vollmoeller auch an anderer Stelle vor: Im vergangenen Jahr übernahm Xing das Netzwerk Internations für zehn Millionen Euro mit seinen 2,7 Millionen Mitgliedern in rund 390 Städten. Das richtet sich an die sogenannten Expats, also Arbeitnehmer, die von ihrem Unternehmen für eine gewisse Zeit ins Ausland geschickt werden.