Karrierepaare Paare mit dem gleichen Beruf sind erfolgreicher

Karrierefaktor Verständnis



Vor allem in den Bereichen Job- und Einkommenszufriedenheit konnte Hennecke feststellen, dass Paare mit den gleichen Berufen besser abschneiden. „Wir gehen davon aus, dass die Partner in einer solchen Konstellation sich gegenseitig besser unterstützen können“, argumentiert Hennecke. Sie verstünden besser, welche Anforderungen eine Karriere in diesem Bereich mit sich bringe und könnten sich bei Problemen eher in den Partner hineinversetzen. „Mit diesem Insiderwissen wächst auch das Verständnis etwa für Überstunden“, sagt Hennecke. „Das entlastet die Partner vor allem bei der Arbeit psychologisch ungemein.“ Außerdem könnten sie sich gegenseitig auch beim beruflichen Aufstieg unterstützen, da sie dem anderen etwa Zugang zu nützlichen Netzwerken verschaffen könnten.