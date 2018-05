Kauf von Sprint: T-Mobiles Übernahmepläne stoßen auf politischen Widerstand

Mehrere demokratische Senatoren äußerten am Montag in einem Brief an die Wettbewerbshüter im Justizministerium und an die Telekommunikationsaufsicht FCC Bedenken gegen den Deal. Ihre Sorge: Ein Kauf des viertgrößten US-Mobilfunkanbieters Sprint durch den Branchendritten könnte zu höheren Preisen für die Verbraucher führen.