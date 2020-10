Kaufgespräche mit Xilinx AMD will Milliarden ausgeben, um es mit Intel aufzunehmen

Computerchips entscheiden heute über Aufstieg und Fall von Wirtschaftsimperien. Die US-Regierung versucht deshalb, China von der Versorgung mit der Schlüsseltechnologie abzuschneiden. (Mehr dazu lesen Sie in der großen WiWo-Analyse.) Das Design neuer Chips ist die Domäne vor allem amerikanischer Hersteller wie AMD oder Nvidia, die über die nötigen Fachkräfte und Patente verfügen, die beste Software entwickeln. Die Fertigung findet zu 79 Prozent in Asien statt, vor allem in Taiwan, das mit TSMC und UMC die beiden größten Auftragsfertiger beheimatet – früher, weil die Lohnkosten gering waren, heute vor allem, weil dort die Qualitätsstandards hoch sind. Auch der Zusammenbau und die Verpackung der Chips ist fest in asiatischer Hand, vor allem in Taiwan, China, Malaysia und Singapur. Fast die Hälfte der Umsätze in der Halbleiterindustrie (Gesamtvolumen: 426 Milliarden Dollar) schöpfen dabei die US-Hersteller ab. Das Design der Chips ist das margenstärkste Geschäft.



Mehr zum Thema: Der Weltkrieg um den Super-Chip