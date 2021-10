Keine Intel-Chips mehr im MacBook Pro Mit eigenen Prozessoren kann Apple sein Schicksal besser bestimmen

Das Silicon Valley lebt in einer Blase – zumindest, wenn es um Mac-Notebooks geht. In den Cafés der University Avenue, der Flaniermeile von Palo Alto, wo am Wochenende oft auch Apple-Chef Tim Cook zu erspähen ist, sind Notebooks ohne Apple-Logo rar. Dasselbe gilt für Start-up-Konferenzen in San Francisco oder Investorentreffen im Rosewood Sand Hill Luxushotel in Menlo Park. Apples Strahlkraft reicht über das Silicon Valley hinaus, selbst in der landesweiten Hauptnachrichtensendung von NBC prangt neben dem Moderator ein Apple-Notebook.