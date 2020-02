Keine Vertragsverlängerung Ende des Jahres Dirk Wössner verlässt Deutsche Telekom

Der Rückzug Wössners fällt in interessante Zeiten für die Telekom, brachte sie doch erst am Tag zuvor endlich die Marathon-Verhandlungen in den USA um eine Fusion von T-Mobile US und Sprint über die Bühne. Die Erfolgsmeldung aus den USA hat Auswirkungen auf den deutschen Markt. Denn im Kern mutiert die Deutsche Telekom damit zu einem US-amerikanischen Unternehmen, analysierte WirtschaftsWoche-Autor Jürgen Berke. In den USA wachse die Telekom zweistellig – in Europa hingegen läuft es schleppender und in Deutschland schrumpfe der Telekommunikationsmarkt sogar. Wird die T-Mobile/Sprint-Gruppe in den USA zu einem der Pioniere im 5G-Ausbau, könnte das den Digital-Standort USA weiter stärken und Deutschland im Gegenzug schwächen.