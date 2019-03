Kernsanierung statt Fassadenanstrich Wir brauchen endlich ein Ende der digitalen Romantik

An all die Unternehmer und Entscheider da draußen: Ihr gebt unsagbar viel Geld für Irgendwas-mit-Digitalisierung aus. Das ist gut und recht. Aber wenn ihr es schon ausgebt, dann doch wenigstens sinnvoll und nicht bloß für Dinge, die nur an der Oberfläche kratzen. Baut digitale Produkte, die wirkliche Probleme lösen. Übersetzt Prozesse nicht einfach in eine digitale Maske, sondern macht sie Kraft digitaler Möglichkeiten besser, schneller, einfacher, zugänglicher. Macht eure Mitarbeiter zu Mitstreitern eurer Sache, macht sie durch neue Anreizsysteme zu euren Mitunternehmern. Scheut euch nicht davor, in großen Linien zu denken und zu handeln. Spart euch den Fassadenanstrich – es wird nichts nutzen. Investiert lieber in eine Kernsanierung.