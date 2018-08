KI, Autonomes Fahren, 5G Samsung plant Investitionen von 138 Milliarden Euro

Ziel sei es, neue Wachstumsbereiche auszumachen, da sich die Halbleiter- und Smartphone-Kerngeschäfte abschwächen, erläuterte der Konzern. Der größte Teil soll in Südkorea investiert werden. Rund 40.000 Arbeitsplätze sollen neu geschaffen werden, 20.000 mehr als zuletzt geplant. Erst Anfang der Woche hatte der südkoreanische Finanzminister den Samsung-Chef Jay Y. Lee getroffen und um Hilfe bei der Schaffung von Arbeitsplätzen gebeten. Man strebe an, eine „führende Kraft beim Aufbau und der Belebung des Ökosystems innovativer Unternehmen für die digitale Wirtschaft zu werden“, erklärte Samsung. Bis zu 700.000 neue Arbeitsplätze sollen so auch außerhalb von Samsung generiert werden, vorrangig in der Chip- und Displaybranche. 72 Prozent der geplanten Investitionen würden in Südkorea vorgenommen.