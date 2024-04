KI-Boom: Nachfrage nach TSMC-Chips „unersättlich“

Während der Konzern vom KI-Boom profitiert, erwartet er für dieses Jahr eine sinkende Chip-Nachfrage in der Autobranche. Bisher hatten die Taiwaner hier ein Wachstum prognostiziert. Beim Umsatz in Dollar rechnen sie mit einem Plus im niedrigeren bis mittleren 20-Prozent-Bereich. TSMC expandiert weltweit und plant Fabriken in den USA, Japan und Deutschland.



