KI-Hardware Wann profitiert Intel endlich von der KI-Revolution?

Intel-Chef Pat Gelsinger gab sich am Dienstag auf der Bühne seiner „Vision“ Konferenz in Phoenix, Arizona, heiter und beschwingt. Die vergangene Dekade sei für die Chipindustrie langweilig gewesen, behauptete Gelsinger, da nur durch graduelle Verbesserungen geprägt. „Künstliche Intelligenz macht alles so spannend wie nie zuvor.“ Dank KI sei jetzt ein gewaltiger Umbruch zu spüren, vergleichbar mit dem Aufstieg des Internets, so stark wie nie zuvor in den immerhin 40 Jahren, in denen Gelsinger in der Chipindustrie tätig ist. „Die Innovation schreitet in einem noch nie dagewesenen Tempo voran, und das alles wird durch Silizium ermöglicht – und jedes Unternehmen wird schnell zu einem KI-Unternehmen werden“, prophezeit der Intel-CEO.