KI-Hardware Wann profitiert Intel endlich von der KI-Revolution?

Gelsinger will die KI-Vorherrschaft von Nvidia jedoch noch anders brechen. In den Rechenzentren werden KI-Modelle trainiert und angewendet, die Resultate werden über Geräte wie Smartphones oder Laptops und Desktops angezeigt. Doch die Endgeräte sind in vielen täglichen Anwendungsfällen von generativer KI wie das Verfassen und Übersetzen von Texten, das Transkribieren von Aufnahmen oder das Erzeugen von Bildern leistungsstark genug, um diese direkt vornehmen zu können. Bei Personalcomputern, einer Domäne von Intel, will der Konzern deshalb richtig Gas geben. Von seinen auf KI aufgerüsteten Prozessoren für PCs habe man seit Start im Dezember bereits fünf Millionen Stück abgesetzt, bis Ende des Jahres sollen es 40 Millionen Stück werden, verkündete Gelsinger am Dienstag. Fürs nächste Jahr werden bereits 100 Millionen Stück angepeilt. Zugleich will Intel hier in kürzeren Abständen leistungsfähigere Prozessoren auf den Markt bringen, also beim Tempo das vorlegen, was Nvidia derzeit im Markt für KI-Beschleuniger demonstriert.