KI in der Medizin „Algorithmen sehen mehr als Ärzte“

Sie müssten eigentlich gegen diese Technologie sein - schließlich schafft KI damit Stück für Stück Ihren Job ab.

Radiologen werden so schnell nicht verschwinden, für sie gibt es immer neue Aufgaben, etwa künstliche Intelligenz zu testen und zu trainieren. Allen voran zielt der KI-Einsatz in der Medizin darauf ab, wie in der Wirtschaft übrigens auch, viele Routinearbeiten abzunehmen. Etwa das Auszählen von Entzündungsherden bei Patienten mit Multipler Sklerose oder die Vermessung der Tumorgröße bei Kontrolluntersuchungen. Wenn die KI von solchen Routinetätigkeiten entlastet, können sich Ärzte auf das fokussieren, was die Aufnahmen unter Umständen sonst noch aufdecken. So schafft KI Zeit für eine personalisierte Medizin. Mich interessiert auch weniger, ob der Computer mich ersetzen kann, das ist mir ziemlich gleich. Mich interessiert: Was können wir mit KI mehr erreichen?