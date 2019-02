KI in der Medizin „Algorithmen sehen mehr als Ärzte“

Eine Blackbox also. Für viele Menschen dürfte das beängstigend sein.

Wissen Sie denn, warum Ihr Arzt eine bestimmte Entscheidung fällt? Das Entscheidende ist doch, dass man die Technik kontrolliert. In Laborstraßen laufen heute regelmäßig Teströhrchen mit, deren Werte die Laboranten genau kennen. Wenn der Automat da plötzlich einen falschen Kaliumwert misst, steht sofort alles still. Dann weiß man, da stimmt etwas nicht. Beim Mammografie-Screening per KI könnte man genauso einmal in der Stunde ein Testbild einspeisen, von dem man weiß, dass es ein Mammakarzinom zeigt.