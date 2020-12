Klage gegen Facebook Das Damoklesschwert über den Tech-Konzernen

Das bekräftigte Zuckerberg in einer internen Nachricht an seine Mitarbeiter am Mittwoch nochmals. Von Monopol könne keine Rede sein. Man habe starke Konkurrenten wie Google, Twitter, Snapchat, iMessage, TikTok und Youtube. „Wir gehen davon aus, dass individuelle Teams oder Positionen nicht beeinträchtigt werden“, müht er sich um Normalität in seinem Unternehmen.



Wie geht es nun weiter? Mit einem Vergleich, wie im vergangenen Jahr, wird Facebook diesmal nicht davonkommen. Damals hatte der Konzern akzeptiert, wegen Verstößen gegen Datenschutzgesetze ein Rekord-Bußgeld von fünf Milliarden Dollar zu zahlen und mehr auf Privatsphäre zu achten. Seitdem darf Zuckerberg in solchen Dingen nicht mehr allein entscheiden, sondern muss unabhängige Experten konsultieren und der FTC alle drei Monate darüber Bericht erstatten. Aber diesmal ist es eben nicht nur die Wettbewerbsbehörde. Sondern auch die Bundesstaaten. Sie fordern grundlegende Änderungen. Die jeweiligen Generalstaatsanwälte wollen dies auch politisch vermarkten, wie einst beim Feldzug gegen Nikotin und Microsoft, was es eine Einigung erschwert.