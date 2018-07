Kommunikationssoftware: Slack kauft konkurrierende Chat-Programme von Jira-Hersteller Atlassian

Im nachbörslichen Handel sprang die Atlassian-Aktie am Donnerstag um 18 Prozent nach oben. „Hipchat und Stride entwickeln sich nicht so gut wie andere Atlassian-Produkte“, so Wayne Kurtzman, Analyst beim Marktforscher IDC. Der Umsatzrückgang durch das Einstellen der Produkte soll durch die Slack-Zahlungen in den kommenden drei Jahren ausgeglichen werden.