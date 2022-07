Konsortium Telekom verkauft Funkturm-Geschäft an Investoren aus Nordamerika

Die Deutsche Telekom verkauft einem Medienbericht zufolge die Mehrheit ihres Funkturm-Geschäfts an zwei Investoren aus Nordamerika. Die kanadische Brookfield Asset Management sowie Digital Bridge aus Florida, ein Spezialist für digitale Infrastruktur, übernehmen 51 Prozent der Anteile zu einer Gesamtbewertung von rund 17,5 Milliarden Euro, wie das "Handelsblatt" am Mittwochabend unter Berufung auf Insider berichtet. Der Rest verbleibe bei der Telekom. Der Telekom-Aufsichtsrat habe das Geschäft am Mittwochabend abgesegnet. An diesem Donnerstag solle der Abschluss offiziell verkündet werden. Weder die Telekom noch die beiden Käufer wollten sich auf Anfrage der Zeitung dazu äußern.