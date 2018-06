Konzernumbau: Australischer Telekomriese Telstra streicht 8000 Stellen

CanberraAustraliens größte Telekommunikationsfirma, Telstra, will in den kommenden drei Jahren 8000 Stellen streichen – die meisten davon im Management. Der Stellenabbau sei Teil einer groß angelegten Umstrukturierung, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Zudem wolle Telstra in neue Technologie investieren, hieß es. Unter anderem würden bis zu 1500 neue Stellen in der Softwareentwicklung und Netzsicherheit geschaffen.