Kooperation: Nokia und HTC gehen Patent-Deal ein

Viele Smartphones von HTC laufen mit dem Android-Betriebssystem von Google, bei dem Apple eigene Schutzrechte verletzt sieht und dagegen im März Klage eingereicht hat. In der Vorwoche schlugen die Taiwaner mit einer Gegenklage in den USA zurück. HTC will in den Vereinigten Staaten die Einfuhr von iPhones, iPads und Mac-Rechnern stoppen. Foto: dpa