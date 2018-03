Korruptionsvorwürfe: SAP räumt Unregelmäßigkeiten in Südafrika ein

Die US-Börsenaufsicht SEC und das Justizministerium ermitteln wegen der Vorgänge in Südafrika weiter, erklärte das auch an der Börse New York notierte Unternehmen. SAP war im Juli 2017 gegen drei für die Geschäfte mit Südafrikas Energieversorger Eskom und dem Logistikunternehmen Transnet verantwortliche Manager disziplinarisch vorgegangen. Sie hätten inzwischen gekündigt, hieß es.