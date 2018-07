Kräftiger Zuwachs Cloud-Boom befeuert Microsoft

Mit Azure ist der weltgrößte Softwarekonzern zur Nummer zwei im Markt hinter dem AWS-Dienst von Amazon aufgestiegen. Beide stellen zum einen Rechenkapazitäten in der Datenwolke bereit und liefern damit ihren Kunden eine Plattform, über die diese ihre IT abwickeln können. Zum anderen verkaufen sie die dafür nötige Software. Dies rentiert sich, da immer mehr Firmen aufgrund der höheren Flexibilität und geringeren Kosten auf eigene Rechenzentren verzichten und sich stattdessen bei Cloud-Diensten anmelden. Diese Kombination funktioniere bei Microsoft gut und der große Cloudtrend werde wohl noch Jahre andauern, sagte Analyst Tom Taulli vom Finanznachrichtenportal Investorplace.com. Da sich das angestammte Softwaregeschäft in den vergangenen Jahren abgeschwächt hat, konzentriert sich Microsoft nach dem Amtsantritt von Konzernchef Satya Nadella 2014 mittlerweile auf den Cloud-Service und mobile Anwendungen. Der Aktienkurs ist seither kräftig gestiegen. Die Marktkapitalisierung lag Anfang des Monats erstmals über 800 Milliarden Dollar.