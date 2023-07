Künstliche Intelligenz als Tunnelfeuerwehr Wie smarte Sensoren Brandkatastrophen verhindern helfen

Und das gilt offenbar nicht bloß für die Sick-Entwickler, deren Technik inzwischen nicht bloß an mehreren Schweizer Straßentunnels installiert ist, sondern auch an Tunnels in Frankreich, Österreich, Norwegen und beispielsweise auch an einem Tunnel bei Stuttgart. Daneben hat Sick im Rahmen eines EU-Forschungsprojektes auch eine Messstelle an einem Fährterminal in der schwedischen Hafenstadt Göteborg installiert. Dort überwacht die smarte Sensorik nun ebenfalls LKW, die auf eine der Schnellfähren Richtung Dänemark fahren, auf entzündungsgefährdete Hotspots.