Künstliche Intelligenz: ChatGPT & Co. elektrisieren Anleger

Vor der erwarteten Ankündigung einer Milliarden-Investition in ChatGPT zogen auch die Aktien von Microsoft am Dienstag um rund ein Prozent an. „Diese OpenAI-Investition, die sich wahrscheinlich im Bereich von zehn Milliarden Dollar bewegt, ist unserer Meinung nach ein Wendepunkt für Nadella & Co, da der ChatGPT-Bot eine der innovativsten KI-Technologien der Welt ist“, sagte Wedbush-Analyst Dan Ives. Experten zufolge könnte die Einbindung dieser Technologie durch Microsoft-Chef Satya Nadella in die Suchmaschine Bing die marktbeherrschende Stellung von Google in diesem Bereich gefährden.