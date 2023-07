Künstliche Intelligenz Das sind Deutschlands bestfinanzierte KI-Start-ups

Die Brücke zwischen künstlicher Intelligenz und der physischen Welt will das Start-up Agile Robots bauen, 2018 gegründet in München. Die Ausgründung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt entwickelt Roboterarme, die besonders benutzerfreundlich und für die Zusammenarbeit mit Menschen ausgelegt sein sollen. Eine Finanzierung von 270,1 Millionen Dollar macht Agile Robots zu einem der Deep-Tech-Einhörner Deutschlands, also ein Jungunternehmen mit mehr als einer Milliarde Dollar Bewertung. Mit mehr als 1000 Mitarbeitern und Fertigungsstandorten in Deutschland und China will das Unternehmen zu einem führenden Anbieter für Roboter der neuesten Generation heranwachsen.