Künstliche Intelligenz Google-Chef verspricht mehr Transparenz bei Künstlicher Intelligenz

27. Januar 2019 , aktualisiert 27. Januar 2019, 12:01 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Maschinelles Lernen erfolge noch wie eine Blackbox, so Google-Chef Sundar Pichai. Solange das so bleibt, werde KI nicht in allen Bereichen eingesetzt.