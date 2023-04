Künstliche Intelligenz (KI) im Test Google Bard gegen ChatGPT: Wer hat die Nase vorn?

OpenAI ist eng mit Microsoft verbandelt – zu eng, meinen manche Kritiker im Silicon Valley, etwa Elon Musk. Der Softwarekonzern pflegt seit einigen Jahren eine Partnerschaft mit OpenAI, will nun zehn Milliarden Dollar in sie investieren. Und einen Teil davon zurückholen, indem man Marktanteile bei Suchmaschinen erobert. Jeder zusätzliche Prozentpunkt ist laut Microsoft-Finanzchefin Amy Hood angeblich zwei Milliarden Dollar an Umsatz wert.



Typisch Microsoft: Die Bing-Version von ChatGPT lässt sich nur dann nutzen, wenn man Microsofts Internet-Browser Edge herunterlädt, während Bard oder ChatGPT auch mit Safari oder Chrome funktionieren.