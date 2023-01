Künstliche Intelligenz OpenAI: Das ist die Firma hinter dem KI-Hype ChatGPT

Durch die Partnerschaft mit OpenAI könnte Microsoft ein Coup gelingen: Offenbar plant der Konzern, die Künstliche Intelligenz von OpenAI in seine Suchmaschine Bing zu integrieren. Beobachter der Szene sprechen von einer Bedrohung für Google, der unumstrittenen Nummer eins auf dem Suchmaschinenmarkt. Zuletzt hatte Google an dem Markt der Suchmaschinen einen Anteil von 84 Prozent, Bing kam auf knappe neun Prozent.



Nach einem Bericht der New York Times soll bei Google intern sogar ein „Code Red“ ausgelöst worden sein. ChatGPT könnte demnach das Suchmaschinengeschäft von Google gefährden, das dem Unternehmen die so wichtigen Anzeigenerlöse einbringt. Nun werde Google verstärkt an seiner eigenen KI-Strategie arbeiten und habe die Arbeit zahlreicher Mitarbeiter im Unternehmen umgekrempelt, „um auf die Bedrohung zu reagieren, die ChatGPT darstellt“, zitiert die New York Times aus einem internen Memo.