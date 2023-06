Künstliche Intelligenz So reguliert sich Europa in die Abhängigkeit

Auf Universal-KI, sogenannte Foundation-Modelle, wird in Zukunft viel aufbauen: Software, die die Wirtschaft antreibt, Programme, die die Gesellschaft beeinflussen. Allzweck-KI-Modelle sind so etwas wie die Rohstoffe der Zukunft. Europa sollte sich nicht auch noch bei dieser elementaren Grundlage aus eigenem Antrieb abhängig machen. Für ihre Entwicklung braucht es ein vernünftiges Maß an Freiheit. Der AI-Act darf deshalb so nicht Gesetz werden.



Lesen Sie auch: Was braucht es für gute KI-Chips nach dem Vorbild von Nvidia?