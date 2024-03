Künstliche Intelligenz So will Nvidia Apple und Microsoft überholen

Blackwell ist laut Huang so entworfen worden, dass er einfach in die bestehende Infrastruktur aus Hopper-Hardware integriert werden kann. Doch gibt es überhaupt so großen Bedarf an KI-Rechenleistung? Schließlich wird in der Branche der tatsächliche Nutzen von generativer Künstlicher Intelligenz bereits leise bezweifelt, vor allem wegen der Ungenauigkeit der Aussagen und den horrenden Betriebskosten, die man nicht so einfach auf seine Kunden umlegen kann.