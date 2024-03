Künstliche Intelligenz Wird die Tech-Branche weiterhin ihr Geld zu Nvidia tragen?

Für den Nvidia-Chef sind all das nur Facetten der „Industriellen Revolution.“ Künftig, so ist er überzeugt, werden Produkte oder Fabriken ganz selbstverständlich zunächst digital am Computer entworfen und dort optimiert, um dann in die Realität umgesetzt zu werden. Wistron, ein Zulieferer von Nvidia, habe so eine Fabrik in der Hälfte der Zeit errichten können.