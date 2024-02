Künstliche Intelligenz Was hinter dem Hype um das KI-Start-up Mistral steckt

Zum anderen zeigen verschiedene Vergleichstests, Benchmarks genannt, wie unterschiedliche KI-Modelle etwa bei Textverständnis oder logischem Denken abschneiden. Die KI aus Paris liefert hier überraschend starke Ergebnisse – laut eigenen Messwerten schlägt Mistrals KI sowohl das Modell GPT 3.5 von OpenAI als auch Metas Llama 2 in den meisten Benchmarks. Auch in externen Tests, bei denen Nutzer quasi blind die Leistungen verschiedener KI-Systeme bewerten, kann sich Mistral mit den Besten messen. So kommt sein Modell Mistral Medium im Ranking „LMSYS Chatbot Arena Leaderboard“ auf der Plattform Hugging Face auf Platz fünf – hinter verschiedenen KIs von OpenAI und Google und vor Claude von Anthropic. „Der Grund, warum wir so schnell an diesen Punkt gekommen sind, ist, dass wir die besten Softwareentwickler und Wissenschaftler der Welt angeheuert haben“, sagt CEO Mensch in Helsinki. „Europa ist voller Talente.“